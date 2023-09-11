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    4. Berlinli model Sika Moon yapay zeka sayesinde paraya para demiyor! Aylak kazancı dudak uçuklattı

    Berlinli model Sika Moon yapay zeka sayesinde paraya para demiyor! Aylak kazancı dudak uçuklattı

    11.09.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Berlinli bir model, yapay zekâ teknolojisi sayesinde oluşturduğu dijital ikizini kullanarak binlerce dolar kazanıyor. Berlinli model Sika Moon yaptığı hamle sayesinde öyle bir para kazanıyor ki duyanlar şoke oluyor.

    Berlinli model Sika Moon sosyam medyanın gündemine girdi. 28 yaşındaki model yapay zekâ kullanarak gerçeğe yakın bir kopya yarattı ve bu sayede sanal dünyada ikinci bir yaşam sürmeye başladı.

    Moon, "Yapay zekâ sayesinde, her zaman olmayı hayal ettiğim kişiyi yaratma şansı buldum ve bu sanal ikinci benliğim ayda 20 bin dolar kazanıyor" ifadelerini kullanıyor.

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    1 milyon kazanmıştı! Eline geçecek para... 1 milyon kazanmıştı! Eline geçecek para...

    Moon'un sanal ikizi kendisinden daha fazla ilgi görüyor. Şu an itibariyle Sika, Birleşik Krallık'taki Fanvue kazananları arasında ilk yüzde birlik dilimde yer alıyor. Kullanıcılar, ayda 10,99 dolar ödeyerek Sika'nın içeriğine erişebilir ve onunla sohbet edebiliyorlar.

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    Sika, sanal klonunun gerçek yüzü ve vücuduna dayandığını belirtiyor ve onu kendisinin bir uzantısı olarak görüyor.


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    Anahtar Kelimeler:
    yapay zeka

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