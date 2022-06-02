Berna Laçin Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi dizilerle tanınan oyuncu Berna Laçin son paylaşımıyla dikkat çekti. Son günlerde cinsel ilişki skandalıyla gündemde olan Bebek'te kahve içmeye giden Berna Laçin ödediği para karşısında şoke oldu.

Hayat pahalılığına isyan eden Berna Laçin bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde 'Kahve içelim' dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira! Hani yemeği geçtik artık termosta kahveyle banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak alan park filan da yok ki her yer beton..."



