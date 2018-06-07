Berna Laçin'den 'buzdolabı' göndermeli refah seviyesi paylaşımı

Yaptığı miting konuşmalarından birinde ülkenin refah seviyesini her evde bir buzdolabı olması şeklinde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Beyaz eşya satış oranları üzerinden Türkiye’nin son iki üç yılda büyük aşama kaydettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon satış adedinden 3 milyonu aşan bir satış oranına ulaşan buzdolabını örnek göstermesinin ardından ana teması buzdolabı olan çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu tarz paylaşım yapan isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu.

Esprili bir paylaşıma imza atın Laçin şunları yazdı:



