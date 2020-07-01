MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berna Laçin hastalık nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı: Meniere bana geçmiş

Berna Laçin hastalık nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı: Meniere bana geçmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 23:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, meinere hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşırken, "10 gün tuvaletin yolunu bulamadım" dedi.

Berna Laçin hastalık nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı: Meniere bana geçmiş

Karantina günlerini evinde geçiren ve yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Berna Laçin, sosyal medya hesabından annesinin de yaşadığı ‘meniere’ adlı hastalığın kendisinde de olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"15 gün önce çamaşır makinesinin sıkma programına uyandığımı sandım. Bir 10 gün tuvaletin bile yolunu bulamadım. Annemi yıllardır telef eden 'meniere' miras bana geçmiş.

Allah hiç birinize vermesin, uzun hikaye, kısaca vertigo ya da kristal karışması değil, 1000 misli kuvvette ve kalıcı-kronik olanı… Kulak tansiyonu ya da kulak migreni de diyorlar.

Çınlama, basınç, gürültü de cabası… Hah ilaç, diyet vs. ama en çok strese bulaşmayacakmışım, yahu dünyanın en huzurlu insanıyımdır ama stres bana bulaşıyor epeydir malum…

Hayallerde Corona'sız bir dünyada gezmek, bu ara bizim Ege'nin tuzlu suyuna dalmak vardı, kısmete düşen yemeğin tuzunu kesmek oldu. Diyeceklerim bu kadar…"

bernalacin

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Danla Bilic'den Survivor Cemal Can'ı şaşırtan sözler: Aşkım evlenmek zorundayızDanla Bilic'den Survivor Cemal Can'ı şaşırtan sözler: Aşkım evlenmek zorundayız
MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

ABD'den Ayasofya açıklaması

ABD'den Ayasofya açıklaması

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danla Bilic'den Survivor Cemal Can'ı şaşırtan sözler: Aşkım evlenmek zorundayız

Danla Bilic'den Survivor Cemal Can'ı şaşırtan sözler: Aşkım evlenmek zorundayız

Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü!

Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Cem Yılmaz Netflix'e seslendi: Senin de işin zor

Cem Yılmaz Netflix'e seslendi: Senin de işin zor

Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu: Paylaşımı bilerek yapmadım

Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu

Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.