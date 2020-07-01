Berna Laçin hastalık nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı: Meniere bana geçmiş

Karantina günlerini evinde geçiren ve yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Berna Laçin, sosyal medya hesabından annesinin de yaşadığı ‘meniere’ adlı hastalığın kendisinde de olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"15 gün önce çamaşır makinesinin sıkma programına uyandığımı sandım. Bir 10 gün tuvaletin bile yolunu bulamadım. Annemi yıllardır telef eden 'meniere' miras bana geçmiş.

Allah hiç birinize vermesin, uzun hikaye, kısaca vertigo ya da kristal karışması değil, 1000 misli kuvvette ve kalıcı-kronik olanı… Kulak tansiyonu ya da kulak migreni de diyorlar.

Çınlama, basınç, gürültü de cabası… Hah ilaç, diyet vs. ama en çok strese bulaşmayacakmışım, yahu dünyanın en huzurlu insanıyımdır ama stres bana bulaşıyor epeydir malum…

Hayallerde Corona'sız bir dünyada gezmek, bu ara bizim Ege'nin tuzlu suyuna dalmak vardı, kısmete düşen yemeğin tuzunu kesmek oldu. Diyeceklerim bu kadar…"





