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Berna Laçin'in kahve fiyatı tepkisi! Ödediği parayı açıklayıp isyan etti

21.12.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini söyledi. Duruma isyan eden ünlü oyuncu, sabah erken saatlerde kahve içtiği için eleştiri mesajlarına da karşılık verdi.

Berna Laçin'in kahve fiyatı tepkisi! Ödediği parayı açıklayıp isyan etti

Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini söyledi. Kahvenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan oyuncu, "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size" yazdı.

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Sabahın erken saatlerinde ahve içtiği için eleştiri almasına ise Laçin, "Ahhhha alttaki yorumları okuyun da damacana kahve içse ayılamayacak olanların yorumunu okuyun. Pahalılıktan şikayet eden yok sabah 6'da kahve içmek isteyen suçlu. Ah beeeeee" diyerek, karşılık verdi.

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Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" sözlerine, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi" cevabını verdi.


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