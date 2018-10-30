Berrak Tüzünataç'a ne oldu? Sevgilisi Birkan Sokullu yanıt verdi!

Oyuncu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de görüntülendi. Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın zayıflık hastalığı olan Anoreksiya'ya yakalandığı iddialarına sevgilisi Birkan Sokullu tarafından açıklama geldi. Sokullu, "Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Görünce ona sorarsınız." dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Hali hazırda çektiği bir iş olduğunu söyleyen Sokullu, "Amerikan uyarlaması bir iş. Dünyada uyarlaması ilk defa Türkiye'de yapılacak. Drama diye geçiyor ama komedi de var, hoş bir iş" dedi. Sevgilisi Berrak Tüzünataç hakkında çıkan anoreksiya iddialarına da cevap veren Birkan Sokullu, "Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Görünce ona sorarsınız" dedi.

