Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy’u sosyal medya hesabında paylaştı

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy’dan boşanıp, ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ile birlikte olmaya başlamıştı. Çift kısa süre önce ayrıldı ve Tüzünataç soluğu tatilde aldı. Ne var ki Esmersoy ile Tüzünataç, tesadüfen Çeşme'de aynı otelde tatil yapıyor.

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Esmersoy denizde bir arkadaşıyla fotoğraf çekerken, ünlü oyuncu ise o anda Instagram’ın hikaye bölümü için video çekiyordu. Esmersoy’u Tüzünataç’ın videosunda görünler şaşkınlıklarını gizlemeyedi. Her iki isim de sosyal medyanın gündemine oturdu…





