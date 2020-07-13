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Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy’u sosyal medya hesabında paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bir süre önce Berk Suyabatmaz ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, ünlü işadamının eski eşi Burcu Esmersoy ile aynı otelde tatilde. Ünlü oyuncu sahilde story çekerken Esmersoy'u da paylaştı...

Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy’u sosyal medya hesabında paylaştı

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy’dan boşanıp, ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ile birlikte olmaya başlamıştı. Çift kısa süre önce ayrıldı ve Tüzünataç soluğu tatilde aldı. Ne var ki Esmersoy ile Tüzünataç, tesadüfen Çeşme'de aynı otelde tatil yapıyor.

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Esmersoy denizde bir arkadaşıyla fotoğraf çekerken, ünlü oyuncu ise o anda Instagram’ın hikaye bölümü için video çekiyordu. Esmersoy’u Tüzünataç’ın videosunda görünler şaşkınlıklarını gizlemeyedi. Her iki isim de sosyal medyanın gündemine oturdu…

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