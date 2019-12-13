MAGAZİN

Berrak Tüzünataç güçlü kadınlar için kamera karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

Berrak Tüzünataç, tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal'ın markası için kamera karşısına geçti. "Her zaman güçlü ve başarılı kadınlarla işbirliği yapmaktan heyecan duyuyorum" diyen ünlü oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti...

Berrak Tüzünataç güçlü kadınlar için kamera karşısına geçti

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal’ın markası Mybestfriends için kamera karşısına geçti. Erman İştahlı'nın objektifine poz veren Tüzünataç, “Güçlü ve bu endüstrinin içinde tek başına varolmuş başarı kazanmış kadınlar ve onlarla işbirlikleri yapmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor” dedi.

mybestfriends-berrak2

Çekimlerde markanın 2020 koleksiyonundan parçalar giyen ünlü oyuncu 70'lerin mimarisi ve 80’lerin detaylarıyla tasarlanmış kıyafetler giydi. 70'lerin özgür, asi ve zarif tarzı ile 80'lerin gösterişli, cesur, güçlü ve popüler stilinin klavuz olduğu Mybestfriends Sonbahar-Kış koleksiyonu maskülen ve kendine güvenen siluetler ön plana çıkartarak sürpriz kesimlerle zamansız şıklığı vurguluyor. Bayrağı taşıyan öncü kadınlardan ve minimalist mimariden ilham alınarak “daha az, daha çoktur” sloganıyla bütünleştirilerek tasarlandı.

mybestfriends-berrak1

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
'Leyla'nın 40'ı çıktı, ben 40 oldum!''Leyla'nın 40'ı çıktı, ben 40 oldum!'
'Neslihan ile çok kınandık!''Neslihan ile çok kınandık!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç güçlü kadınlar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

Ünlü oyuncu yetişkin filmi yıldızı oldu!

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

Küvet pozu sonrası yatak pozu

Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.