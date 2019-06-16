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Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu, bu yaz üç sinema filmi çekeceğini açıklamıştı.

Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?

Newmark Film'in imza atacağı 'Öteki İhtimal' filmi, yerli ve yabancı yıldızları buluşturacak. Irmak Çığ Erlertürk'ün tasarımını yapacağı filmin yönetmen koltuğunda Florian Frerichs ve Ömer İnal oturacak.

Bu yaz üç sinema filmi çekeceğini açıklayan Berrak Tüzünataç, aksiyon sahnelerinin de olduğu 'Öteki İhtimal'de Aylin karakterine hayat verecek. Filmin sürprizlerinden biri de dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Eric Roberts...

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Julia Roberts'ın da abisi olan ünlü oyuncu sürpriz bir karakterle filme renk katacak. Projenin güçlü oyuncu kadrosunda adı geçen diğer oyuncular ise; Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Şerif Erol, Serhat Özcan, Ruhi Sarı, Gürgen Öz, Kuzey Yücehan, Aslı Tandoğan, Yetkin Dikinciler, Hakan Meriçliler, Yıldız Asyalı, Ümit Çırak ve Deniz Bolışık...

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