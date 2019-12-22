MAGAZİN

Berrak Tüzünataç'ı sinirlendiren 'kıskançlık' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Berk Suyabatmaz ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, sevgilisinin eski eşi Burcu Esmersoy ile ilgili soruyu duyunca çok sinirlendi.

Berrak Tüzünataç'ı sinirlendiren 'kıskançlık' sorusu

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eski eşi Berk Suyabatmaz'la arkadaşlıklarının devam ettiğini söylemişti. Suyabatmaz ile arada sırada mesajlaştıklarını da belirten Esmersoy, “Peki bu durum Berk Bey'in yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'ı kıskandırmaz mı?” sorusuna “Yok canım, niye kıskansın? Kıskançlık yaratacak bir mesajlaşma değil” yanıtını vermişti.

tuzunatacak-660x615

Sözcü'de yer alan habere göre, önceki gün Etiler’de görüntülenen Berrak Tüzünataç’a, “Burcu hanımın mesajlarını kıskanıyor musunuz?” sorusuyla karşılaştı. Soruyu duyduktan sonra oldukça sinirlenen Tüzünataç, cevap vermeden gözden kayboldu.

Bir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdıBir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
Askerdeki sevgiliden oyuncu Çığacı'ya evlilik teklifiAskerdeki sevgiliden oyuncu Çığacı'ya evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy

En Çok Okunan Haberler

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Ezgi Mola'nın sır sürprizi

Ezgi Mola'nın sır sürprizi

Seda Sayan'dan Onur Büyüktopçu açıklaması: Ekmekle oynama söz konusu değil…

Onur Büyüktopçu açıklaması: Ekmekle oynama söz konusu değil…

Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

İç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

Milyonerde yarışmacı ikinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

'Acemi Cadı'nın Cenk'i son haliyle sosyal medyayı salladı!

'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.