Berrak Tüzünataç’ın bikinili pozuna ünlü isimlerden yorum yağdı! ‘Taş reis’

2 Kasım 1984 yılında Yalova’da doğan Berrak Tüzünataç yaz tatilinde setlerden uzak kalmayı tercih etti. Burcu Ermersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan Tüzünataç aşk acısını arkadaşlarıyla tatil yaparak çıkarttı.

Sosyal medya hesabını etkin bir şekilde kullanan Berrak Tüzünataç Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini çabuk unuttu. Siyah bikinisiyle arkadaşının kamerasına poz veren Tüzünataç bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Tüzünataç fotoğraflarına “yaz resi photographed by kış reis” notunu düşerek arkadaşını da etiketledi.

Güzel sanatçı Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı fotoğraflar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Tüzünataç’a yorum yapan isimler arasında sanat dünyasının sevilen simaları da yerini aldı. Tüzünataç’ın gelebilecek olumsuz eleştirilere karşı gönderisinin yorumlarını sınırlandırması da gözlerden kaçmadı.

Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarına güzel yıldız İrem Sak’ın çikolata emojisi koyması takipçilerini gülümsetti. Tüzünataç’ın yakın dostu oyuncu Özge Özpirinççi ise arkadaşının maviye olan tutkusuna dikkat çekerek “üstünde mavi bir şey hep olsun aşkım” yorumunu yaptı.

