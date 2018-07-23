Berrak Tüzünataç'ın 'kalçalı' paylaşımına yorum yağdı

Berrak Tüzünataç Twitter hesabından; "Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; geniş kalçalı kadınların diğer kadınlara göre daha zeki olduğu belirlenmiş" haberini alıntıladı.

Emojilerle paylaştığı bir habere bolca yanıt geldi.

'HABER SENLİK DEĞİLMİŞ BERRAK!'

Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı bu tweetin altına birçok yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Ne demiş atalarımız; Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı.

-Haber seninle ilgili değilmiş Berrak.

-Kaldır bunu, ülkede iç savaş çıkar yapma!

-Uyusana kız sen deli gazeteci! (Fi dizisindeki rolüne gönderme yapılmış)

-Haber senlik değilmiş.

-O vakit Kim Kardashian bilim kadını.

-O zaman ülkedeki tüm mankenler saf.

-Alakası yok bilin istedim.

