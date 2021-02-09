Berrak Tüzünataç'tan bomba itiraf: Baba tarafım şekilciydi

Son dönemde sosyal medya hesabından verdiği pozlarla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz gün ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen dijital platformunda yayınlanan Astrolojik şifreler programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BABA TARAFIM ŞEKİLCİYDİ'

Fit görünümü ile beğeni toplayan ünlü oyuncu çocukken kilolu olduğunu itiraf ederek şunları söyledi: 'Çok tombul bir çocuktum. Sonra hızla kilo verdim. Kilo vermemde baba tarafımın şekilciliğinin etkisi oldu. '1 kilo daha alırsan şöyle olur' derlerdi. Bedenim benim için çok önemli. Ona gözüm gibi bakıyorum. 2013'ten beri glütensiz besleniyorum, abur cubur yemiyorum.'

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda beslenme düzeninden bahsederek şunları söylemişti: 'Her gün spora gitmesem de haftada 5 gün yapıyorum. Pilates öncesi kardiyo çalışıyorum, 3-4 gün yoga yapıyorum. Güne yemekle başlayan biri değilim ama kahvaltıyı çok seviyorum. Güne önce sporla başlayıp sonra yemek yiyorum. Glütensiz besleniyorum sağlık sorunumdan dolayı. Ne yediğimi bilmeye özen gösteriyorum, içinde ne var onlara bakıyorum. Yemek konusunda katı değilim.'



