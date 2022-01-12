Berrak Tüzünataç yine çırılçıplak pozuyla mesaj verdi

Ünlü oyuncu ve model Berrak Tüzünataç, çırılçıplak poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda etkileşim alan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan ünlü oyuncu daha önce de çırılçıplak kamera karşısına geçmişti. Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni paylaşımıyla çok konuşulacak.

Tüzünataç, yine aynı yazıyı yazdırıp bu kez çırılçıplak poz verdi. O fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Berrak Tüzünataç, paylaşımına şu notu düştü:

"Happy anniversary The Birth of Liberation (Mutlu yıllar Kurtuluşun Doğuşu)



