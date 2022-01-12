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Berrak Tüzünataç yine çırılçıplak pozuyla mesaj verdi

12.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model ve oyuncu Berrak Tüzünataç, Aralık 2020'de sosyal medya hesabı Instagram'da, üstünün çıplak ve boyalı olduğu pozları paylaşmıştı. Takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Berrak Tüzünataç, paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söylemişti. Tüzünataç'ın vücudundaki 'bla bla' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Berrak Tüzünataç, Bir yılı aşkın bir sürenin ardından, yine benzer bir paylaşım yaptı.

Berrak Tüzünataç yine çırılçıplak pozuyla mesaj verdi

Ünlü oyuncu ve model Berrak Tüzünataç, çırılçıplak poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda etkileşim alan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan ünlü oyuncu daha önce de çırılçıplak kamera karşısına geçmişti. Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni paylaşımıyla çok konuşulacak.

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Tüzünataç, yine aynı yazıyı yazdırıp bu kez çırılçıplak poz verdi. O fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Berrak Tüzünataç, paylaşımına şu notu düştü:

"Happy anniversary The Birth of Liberation (Mutlu yıllar Kurtuluşun Doğuşu)


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Berrak Tüzünataç
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu nasıl bir şey?
külotla çıkmayın deyince yanlış anlamış heralde...
Allah ıslah etsin sizi

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