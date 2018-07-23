Beş çayına en çok o yakışır: Tatlısından tuzlusuna 10 farklı kek tarifi

Mısırlı tuzlu kek

Un yerine mısır unu kullanılan tatlı keklere alışmış olabilirsiniz ancak bu kek mısırlı tuzlu kek. Mısırlı tuzlu kek tarifinde neler mi yer alıyor? Un, mısır unuyla baş rolü üstleniyor. Detayları için tıklayın.

Susamlı tahinli kek

Dış kısmında çıtır çıtır susam taneleri iç kısmında tahin helvası lezzeti... Bu lezzete kimse hayır diyemiyor! Detayları için tıklayın.

Gökkuşağı kalp kek



Bugün sizler için sürpriz kek yapacağız. Sevdiklerinize güzel bir ikramda bulunmak istiyorsanız, bu kek tam sizlik! Detayları için tıklayın.

İki malzemeli kek



Yumurta ve fıstık ezmesi. Herkes onları ve nefis iki malzemeli kek tarifinizi konuşacak. Detayları için tıklayın.

Gazozlu kek tarifi

Arkadaşlar! Az malzeme kullanarak çok fazla beceri gerekmeden yapabileceğiniz muazzam bir tarif var sırada! Tıklayınız...

Soslu kek



O kadar şık o kadar leziz ki özel günlerinizde bile kutlama pastası olarak değerlendirebilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Unsuz kek tarifi

Unlu gıdalara karşı hassasiyeti olanları da unutmadık efendim... Tarifi için tıklayın.

Elmalı karamelli kek

Bütün bütün elmalar, tereyağlı nefis bir kek harcı ve karamel. Tüm bu tatlar elmalı karamelli kek tarifinde birleşiyor. Detayları için tıklayın.