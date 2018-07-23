Beş çayına en çok o yakışır: Tatlısından tuzlusuna 10 farklı kek tarifi

Un yerine mısır unu kullanılan tatlı keklere alışmış olabilirsiniz ancak bu kek mısırlı tuzlu kek. Mısırlı tuzlu kek tarifinde neler mi yer alıyor? Un, mısır unuyla baş rolü üstleniyor. Detayları için tıklayın.
Dış kısmında çıtır çıtır susam taneleri iç kısmında tahin helvası lezzeti... Bu lezzete kimse hayır diyemiyor! Detayları için tıklayın.
Bugün sizler için sürpriz kek yapacağız. Sevdiklerinize güzel bir ikramda bulunmak istiyorsanız, bu kek tam sizlik! Detayları için tıklayın.
Yumurta ve fıstık ezmesi. Herkes onları ve nefis iki malzemeli kek tarifinizi konuşacak. Detayları için tıklayın.
Arkadaşlar! Az malzeme kullanarak çok fazla beceri gerekmeden yapabileceğiniz muazzam bir tarif var sırada! Tıklayınız...
O kadar şık o kadar leziz ki özel günlerinizde bile kutlama pastası olarak değerlendirebilirsiniz. Detayları için tıklayın.
Unlu gıdalara karşı hassasiyeti olanları da unutmadık efendim... Tarifi için tıklayın.
Bütün bütün elmalar, tereyağlı nefis bir kek harcı ve karamel. Tüm bu tatlar elmalı karamelli kek tarifinde birleşiyor. Detayları için tıklayın.
En tatlı sohbetlerinize eşlik edecek çaylı kek beş çayının vazgeçilmezi olmaya aday. Tarifi için tıklayın.
Basit bir tarifle harikalar yaratmak zor değil. Kullanacağınız puding ile kekin tadını ikiye katlayacaksınız. Herkes sizden tarif isteyecek, hazır olun :) Detayları için tıklayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum