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Beş çayına en çok o yakışır: Tatlısından tuzlusuna 10 farklı kek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Bu keklerin peynirlisine tapılır çikolatalısına aşık olunur. Mükemmel lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek kek tariflerimizi sizler için derledik, buyursunlar...

Beş çayına en çok o yakışır: Tatlısından tuzlusuna 10 farklı kek tarifi

Mısırlı tuzlu kek

tuzlu

Un yerine mısır unu kullanılan tatlı keklere alışmış olabilirsiniz ancak bu kek mısırlı tuzlu kek. Mısırlı tuzlu kek tarifinde neler mi yer alıyor? Un, mısır unuyla baş rolü üstleniyor. Detayları için tıklayın.

Susamlı tahinli kek

tahinli

Dış kısmında çıtır çıtır susam taneleri iç kısmında tahin helvası lezzeti... Bu lezzete kimse hayır diyemiyor! Detayları için tıklayın.

Gökkuşağı kalp kek

kalp
Bugün sizler için sürpriz kek yapacağız. Sevdiklerinize güzel bir ikramda bulunmak istiyorsanız, bu kek tam sizlik! Detayları için tıklayın.

İki malzemeli kek

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Yumurta ve fıstık ezmesi. Herkes onları ve nefis iki malzemeli kek tarifinizi konuşacak. Detayları için tıklayın.

Gazozlu kek tarifi

gazoz

Arkadaşlar! Az malzeme kullanarak çok fazla beceri gerekmeden yapabileceğiniz muazzam bir tarif var sırada! Tıklayınız...

Soslu kek

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O kadar şık o kadar leziz ki özel günlerinizde bile kutlama pastası olarak değerlendirebilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Unsuz kek tarifi

unsuz

Unlu gıdalara karşı hassasiyeti olanları da unutmadık efendim... Tarifi için tıklayın.

Elmalı karamelli kek

elamlı

Bütün bütün elmalar, tereyağlı nefis bir kek harcı ve karamel. Tüm bu tatlar elmalı karamelli kek tarifinde birleşiyor. Detayları için tıklayın.

Çaylı ıslak kek

ıslak

En tatlı sohbetlerinize eşlik edecek çaylı kek beş çayının vazgeçilmezi olmaya aday. Tarifi için tıklayın.

Pudingli ağlayan kek

ağlayan

Basit bir tarifle harikalar yaratmak zor değil. Kullanacağınız puding ile kekin tadını ikiye katlayacaksınız. Herkes sizden tarif isteyecek, hazır olun :) Detayları için tıklayın.

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