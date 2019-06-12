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Beş çocuğunu öldüren eski kocası için 'merhamet' diledi

BBC BBC
12.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

ABD'de bir anne, yaşları bir ile sekiz arasında değişen beş çocuğunu boğarak öldüren eski kocasının idam edilmemesini istedi.

Beş çocuğunu öldüren eski kocası için 'merhamet' diledi

Güney Carolina'da görülen davada Amber Kyzer, idamla müebbet arasında karar vermeye çalışan jüriye "O, çocuklarıma merhamet göstermedi. Ama çocuklarım onu sevdi' dedi.

Kyzer'in 37 yaşındaki kocası Tim Jones, Mayıs ayında beş yıl önce işlenen cinayetlerden suçlu bulunmuştu.

Amber Kyzer, "Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum" dedi ve Jones'un idam edilmesini istemediğini söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre Kyzer ve Jones 2004'te çalıştıkları Chicago yakınlarında eğlence parkında tanıştıktan altı hafta sonra evlendi.

Çift dokuz yıl sonra boşandı. Kadının çocukların velayeti bilgisayar mühendisi olarak çalışan babaya verildi. Anneye çocukları hafta bir görme izni verildi.

Mahkemedeki ifadesine göre, Jones 28 Ağustos 2014'te altı yaşındaki oğlu Nathan'ın evde prizle oynadığını görünce sinirlerine hakim olamadı ve çocuğu boğarak öldürdü. Jones daha sonra diğer dört çocuğunu da; Elaine (1), Gabriel (2), Elias (7) ve Mera'yı da (8) tek tek boğdu.

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POLİS KOKUDAN ŞÜPHELENDİ

Çocukların cesedini poşetlere koyan Jones, arabasıyla dokuz gün dolaştıktan sonra cesetleri Alabama'da bir yere attı. Mississippi'de bir trafik kontrolünde arabadan gelen kokulardan şüphelenen polis Jones'u yakaladı.

Jones duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi.

Avukatları da Jones'un daha önce teşhis edilmemesine rağmen şizofreni hastası olduğunu savundu. Avukatlarına göre, Jones'un akıl sağlığı karısının 'çocuk yaştaki komşusuna aşık olarak evi terk etmesiyle' bozuldu, alkol ve sentetik uyuşturucu almaya başladı.

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MERHAMET Çocuk KATİL BABA

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