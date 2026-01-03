Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tek başına yürüyüş yapıyordu! Karşısına çıktı, hayatını kaybetti

ABD'de Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş kadın puma saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Tek başına yürüyüş yapıyordu! Karşısına çıktı, hayatını kaybetti
Jale Uslu

BD'nin Colorado eyaletinde yer alan Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş kadına dağ aslanı olarakta bilinen puma saldırdı. Colorado Park ve Yaban Hayatı Sözcüsü Kara Van Hoose, kadının cansız bedeninin dün Estes Park'ın kuzeydoğusundaki Crosier Dağı patikasında ıssız bir ormanlık alanda diğer yürüyüşçüler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Tek başına yürüyüş yapıyordu! Karşısına çıktı, hayatını kaybetti 1

Hoose, yürüyüşçülerin kadının cesedinin yanında bir puma gördüklerini ve taş atarak kaçmasını sağladıklarını belirterek, yürüyüşçüler arasında bir doktorun da olduğunu ve kadına müdahale ettiğini, ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini ifade etti.
Colorado Park ve Yaban Hayatı, saldırının ardından harekete geçerek, olay yerinin yakınındaki patikaları kapatarak, bölge tespit edilen iki pumayı vurarak öldürüldü.
Colorado'da pumaların insanlara saldırması nadir bir olay olarak biliniyor. Colorado Park ve Yaban Hayatı'na 1990'dan bu yana 28 saldırı bildirilirken, son ölümcül saldırı 1999'da meydana geldi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korku dolu anlar! Paraşütçü tribüne çakıldı! Korku dolu anlar! Paraşütçü tribüne çakıldı!
Sosyalist başkanın, eşinin lüks botlarına tepki yağdı!Sosyalist başkanın, eşinin lüks botlarına tepki yağdı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Puma Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.