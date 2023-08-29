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"Beş parasız halime geri döndüm" diyen Turabi'ye destek Hakan Hatipoğlu'ndan gelince...

29.08.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile tanınan "Turbo" lakaplı Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir Amerika'da yaşayan ve çeşitli projelerde yer alan ünlü isim, "Beş parasız halime geri döndüm" deyince olay oldu. Turabi'ye ilk destek ise yarışmalardaki en büyük 'düşmanı' Hakan Hatipoğlu'ndan geldi.

Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Birçok projede yer alan Turbo Turabi, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.

"TİCARETTE BATIRDIM"

İki kez Survivor bir kez de Amerika'daki "War of the Worlds" yarışmasında birinci olan Çamkıran, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" diyerek olay oldu.

hakan

Turabi'ye destek ise yarışmalarda en çok kavga ettiği Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Turabi ise o paylaşımı paylaşarak "En sevdiğim düşman. Survivor'da asla güvenmem ama gerçek hayatta her zaman adamdır" dedi.

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