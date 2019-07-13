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Beşiktaş'a Holtby transferinde tanıdık rakip!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hamburg'la sözleşmesi biten Lewis Holtby'yi transfer etme çabalarında karşısına 2 önemli rakip çıktı. Yunanistan'ın PAOK takımı da Alman oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, bir diğer kulüp ise Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir.

Beşiktaş'a Holtby transferinde tanıdık rakip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'yi gündemine alırken, bu futbolcunun transferi konusunda siyah-beyazlıların karşısına 2 önemli rakip çıktı. Yunanistan Ligi'ni zirvede bitiren PAOK, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, Beşiktaş'ın bu transfer konusunda bir diğer rakibi ise Süper Lig'den.

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Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, Holtby için girişimlerde bulunan bir diğer ekip oldu. Orta saha konusunda Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalayan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle de Holtby'yi ekonomik şekillerde transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'la görüşen Holtby, kendisini isteyen diğer ekiplerle de görüşerek son kararı verecek. Öte yandan, Lewis Holtby için Hamburg'un da girişimde bulunduğu öğrenildi. Alman ekibi, sözleşmesi sona eren futbolcusuna yeni kontrat teklifinde bulunacak. (İHA)

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Beşiktaş Hamburg lewis holtby başakşehir paok Spor Toto Süper Lig

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