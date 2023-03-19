Beşiktaş'a nazar değdi! Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un son durumları açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Rosier'in cerrahi operasyon geçirdiği belirtilerek, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier’in tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, Tayyip Talha'nın İstanbulspor maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissetiği bilgisi verilerek, "Oyuncumuzun MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

