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Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 30.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi. Beinsports'ta yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Avcı'yla yıllık 12 milyon TL'den üç yıllık anlaşma sağladı. Yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde kimlerin olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

2003-2004 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına geçen Abdullah Avcı, 2014'te yaşadığı milli takım macerasının ardından yeniden İstanbul ekibinin başına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Beşiktaş spor toto süper lig Abdullah Avcı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
BJK SENEYE 5.OLMAK İÇİN OYNAR.
bu para dogruysa yapilan is yanlis demektir
1 ay sürer kovarlar
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