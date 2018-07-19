Beşiktaş Aboubakar'ı bonservisiyle alacak!

Kadrosunda 4 santrfor (Negredo, Love, Larin, Mustafa Peketemek) bulunmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda yeni bir santrfor daha arayan Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar’ı Kartal yapmak istiyor. Siyah-Beyazlı formayı kiralık olarak giydiği 2016-17 sezonunda beğenilen bir performans gösterilen ancak FFP kuralları nedeniyle tapusunu alınamayan Kamerunlu santrfor için Başkan Fikret Orman bizzat kolları sıvadı.

Eldeki 4 santrforun yıllık toplam maliyetinin 10 milyon euroyu bulması, yönetimin canını sıkıyor. Bu yüzden başta Negredo olmak üzere Love ve Pektemek’ten biriyle de yolların ayrılması planlanıyor. Ancak bu ayrılığın gerçekleşmesi ağustos sonunu bulabilir. Bunun bilincinde hareket eden transfer komitesi, santrfor için çalışmalarına şimdiden başladı. Rusya’da Dünya Kupası finalini izleyen Orman’ın Aboubakar için Portekiz’e uçarak Porto ile masaya oturacağı öğrenildi.

Porto’da yıllık 800 bin euroya oynayan ve Beşiktaş’ta geçirdiği güzel günler kadar aldığı parayı da unutamayan Aboubakar, Siyah-Beyazlı formayı yeniden giymek için can atıyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro civarında olan 26 yaşındaki yıldızın tapusunu almak isteyen Orman, bu sezon Tosic, Mitrovic ve olası Vida satışından gelecek toplam 30 milyon euro civarındaki gelirin bu transferde elleri güçlendireceği kanısında. (GÜNEŞ)

