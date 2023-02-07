SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi!

07.02.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi!

10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından spor kulüplerinden yardımlar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla afet bölgesine 40 adet iş makinesi gönderildiğini duyurdu.

klm

Beşiktaş'ın açıklamasının tam metni şu şekilde;

"Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Kılıç ve Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah tarafından oluşturulan, 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi kriz masasının faaliyetleri sonucu aşağıdaki aksiyonlar alınmıştır. Büyük taraftarlarımıza ve vatandaşlarımıza duyurulur…

7 Şubat 2023 Salı günü (Bugün) saat 11.00'den itibaren derneklerimizin, spor okullarımızın, amatör şubelerimizin, Kartal Yuvası mağazalarımızın, taraftarımızın ve tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla deprem bölgelerine gönderilmesi amacıyla toplanacak kullanılmamış kışlık ürün yardımları, Vodafone Park stadımızda kulübümüz tarafından kabul edilmeye başlanmıştır.

Vodafone Park önünde, Kızılay'a kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve kan bağışına başlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir.

İlk etapta 20.000 adet kışlık Kartal Yuvası ürünleri bölgelere sevk edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu ürünler arasında kışlık mont, çorap, atkı, bere, SweatShirt, yorgan, battaniye bulunmaktadır.

Güreş ve Boks takımlarımızdan oyuncularımız gönüllü olarak afet bölgesine destek için yola çıkmıştır.

Aşağıda adı geçen derneklerimiz tarafından yine aşağıda listelediğimiz ürünler yardım kampanyamız kapsamında temin edilmiştir.

BEGİKAD, 1903 Akaretler Cemiyeti Derneği, Serencebey Beşiktaşlılar Derneği, Bandırma Beşiktaşlılar Derneği, Bırakmam Seni 1903 Derneği, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Erzurum Beşiktaşlılar Derneği, Uşak Beşiktaşlılar Derneği, Manisa Beşiktaşlılar Derneği, Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği, Sakarya Beşiktaşlılar Derneği, Aksaray Beşiktaşlılar Derneği, Çanakkkale 1903 Derneği, Silivri BJK Derneği, EBİAD, Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği, İzmit Beşiktaşlılar Derneği, Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği, Avcılar Beşiktaşlılar Derneği, Samsun Beşiktaşlılar Derneği, Vize Beşiktaşlılar Derneği, Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği, Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği, Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, İnegöl Beşiktaşlılar Derneği, Baden Beşiktaşlılar Derneği (Almanya), Uzunköprü Beşiktaşlılar Derneği, Afyon Beşiktaşlılar Derneği, Kastamonu Beşiktaşlılar Derneği, Gönen Beşiktaşlılar Derneği, Gediz Beşiktaşlılar Derneği, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği, BESİYAD, Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Türk Hava Kartalları, Marmaris Beşiktaşlılar Derneği, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği…

3.000 adet Mont
5.000 adet Kazak
1.500 adet Bere
2.000 adet Eldiven
100 adet Ayakkabı
2.000 Çeşitli Giyecek
1.000 adet Isıtıcı
8.000 adet Battaniye
1.000 Koli Çay
1.000 Koli Şeker
1 Tır Kömür
1 Tır Su
6 Konteynır Su, Gıda, Yiyecek
2.000 paket Kuru Gıda
3.000 adet Bebek Maması
3.000 adet Bebek Bezi
500 adet Termal Yorgan
500 adet Yastık
22.500 paket Kâğıt Havlu
2.000 paket Peçete
1.500 paket Tuvalet Kağıdı
1.500 paket Islak Mendil
1.700 adet Dezenfektan
1.200 adet Sıvı Sabun
1.000 adet Kolonya
450 Bulaşık Deterjanı

Yaşamakta olduğumuz, son yılların en büyük deprem felaketi ve ilan edilen Milli Yas kapsamında, büyük Beşiktaş Taraftarı ve vatandaşlarımız ile el ele vererek; ihtiyaç duyulduğu her an hazır olduğumuzun inancı ve güvenciyle yaraların sarılması adına çabamız devam ediyor ve edecektir.

Büyük Beşiktaş camiası, kısa sürede yaralarını saracağımıza inandığımız yaslı günlerde de her zaman olduğu gibi milletimizin yanındadır…"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şenol Güneş'ten yardım çağrısı! Taraftara seslendiŞenol Güneş'ten yardım çağrısı! Taraftara seslendi
Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Ahmet Nur Çebi son dakika beşiktaş enkaz atan 10 de beşiktaş, iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.