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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye salvolar! Basın toplantısı buz kesti...

22.06.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir yıllık görev süresi boyunca verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi. Bu sözlerin ardından mikrofon başına geçen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çok sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye salvolar! Basın toplantısı buz kesti...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde yapıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri toplantıya damga vurdu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİNDEN İKİ MAÇ DAHA FAZLA DEPLASMAN MAÇI OYNADI"

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Ahmet Nur Çebi: "TFF ile Beşiktaş arasındaki huzursuzlukla ilgili konuşmak istiyorum. Beşiktaş, rakiplerinden iki maç daha fazla deplasman maçı oynadı. Neden bu konu hiç değerlendirilmedi? Hakaret içermeyen açıklamalarımıza neden cezalar kestiniz? Eşit olmayan kararlar söz konusu."

"DEPREMLE İLGİLİ MAÇ YAPARKEN YANIMIZDA OLMADINIZ"

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Ahmet Nur Çebi: "Sayın Başkan, depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun maçında 1 saatten fazla orada yer aldınız."

"OFSAYTIMSI POZİSYONUN VAR KAYITLARI AÇIKLANIRKEN..."

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Ahmet Nur Çebi: Sivasspor - Galatasaray maçında ofsaytımsı pozisyonun VAR kayıtları açıklanırken, futbolcumuz N'Koudou ve Beşiktaş konuya neden dahil edildi. Bir daha da VAR kayıtlarını açıklama cesareti gösterilemedi.

"SEZON BOYUNCA HERKES AĞLADI"

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Ahmet Nur Çebi: "Özellikle son 1 sene içerisinde TFF yönetimiyle Beşiktaş arasında bir huzursuz süreç yaşanmıştır. Bunu paylaşmak istiyorum. Sezon boyunca herkes ağladı. Sayın Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştı. Beşiktaş kulübü umursanmayacak bir kulüp değildir sayın başkan."

"JOSEF, BİR HOLİGANA MÜDAHALE ETTİ"

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Ahmet Nur Çebi: "Ankaragücü maçında oyuncumuz Josef, bir holigana müdahale etti. Takım arkadaşlarını ve hakemi korudu, bu nedenle ceza kesildi. Bu haksızlığı düzeltmek nedense kimsenin aklına gelmedi."

"VODAFONE PARK DOSYADA YER ALMADI"

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Ahmet Nur Çebi: "2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu Vodafone Park dosyada yer almadı."

"ICARDI'NİN SÖZLERİ HAKARET KABUL EDİLMEDİ"

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Ahmet Nur Çebi: "Mauro Icardi'nin, "Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu" sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edildi ve cezalar yağdırıldı."


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