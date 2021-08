Beşiktaş Batshuayi transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi Chelsea'den kiraladığını açıkladı. İşte detaylar...

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

Michy Batshuayi: "Beşiktaş'a katılmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Benim için inanılmaz bir fırsat. İstanbul'daki çılgın karşılama içim tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok yakında stadyumda görüşürüz"

Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini bu özel videoyla duyurdu

???? O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb