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Beşiktaş Batshuayi transferini resmen açıkladı

18.08.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Batshuayi transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi Chelsea'den kiraladığını açıkladı. İşte detaylar...

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

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İLK SÖZLERİ

Michy Batshuayi: "Beşiktaş'a katılmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Benim için inanılmaz bir fırsat. İstanbul'daki çılgın karşılama içim tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok yakında stadyumda görüşürüz"

VİDEO İLE DUYURDULAR

Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini bu özel videoyla duyurdu


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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