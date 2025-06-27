Beşiktaş da Osayi Samuel sonrası yolcu belli oldu... Jonas Svensson'un talipleri sıraya girdi!

Beşiktaş’da transfer de hareketli günler başladı. Fenerbahçe’den transfer edilen sağ bek Bright Osayi Samuel ile Benfica’dan kiralanan sol bek Jurasek ile kadrosuna takviye yapan kartal, mevcut sağ beki Svensson ile yollarını ayırmak istiyor.

OSAYI GELDİ SVENSSON GİDİYOR!

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Osayi transferi sonrası Jonas Svensson ile yolları ayırma kararı aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in performansını yeterli bulmadığı sağ bek için kulüp aranmaya başlandı.

ÖNCELİĞİ İSTANBUL…

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’dan bedelsiz transfer edilen Svensson için kulüp arayan Beşiktaş’a 2 takım başvurdu. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ve Karagümrük'ün Svensson'un menajerine fiyat sorduğunu belirtildi. Svensson’un ise İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi.