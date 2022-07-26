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Beşiktaş Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu! Kartal üstünlüğünü koruyamadı

26.07.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, burada düzenlenen ikinci hazırlık karşılaşmasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 2. dakikasında öne geçen Kartal, üstünlüğünü koruyamazken karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlı ekip bir sonraki mücadelede Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu! Kartal üstünlüğünü koruyamadı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında La Liga 2 ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu. Camilo Cano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Berkay Vardar, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst 11'iyle başladı.

2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

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Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 2. dakikasında Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Welinton'un savunmadan gönderdiği uzun topu takip eden Muleka, kaleci ile savunmanın anlaşmazlığında araya girerek meşin yuvarlağı şık bir aşırtmayla filelere gönderdi. İlk yarıda rakibine önemli pozisyon vermeyen Beşiktaş, hücumda gol dışında üretkenlikte güçlük çekti.
Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Muleka-Cenk Tosun değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş, 54. dakikada kalesinde golü gördü. Ceza sahasının sol çaprazından gelişen atakta topu önünde bulan Guridi, düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI!

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Beraberlik golünün ardından 59. dakikada Boyd-Oğuzhan Akgün, Gedson Fernandes-Emirhan İlkhan, Welinton-Emrecan Uzunhan değişiklikleri yapan siyah-beyazlılar, 66. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Sol taraftan ceza sahasına yerden uzun pas olarak kullanılan serbest vuruşta Miguel De La Fuente, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve İspanyol ekibi 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 76. dakikasında Ghezzal-Emirhan Delibaş, Salih Uçan-Kartal Kayra Yılmaz, Weghorst-N'Koudou değişiklikleri yapılırken, 79. dakikada siyah-beyazlı takımın yeni transferi Romain Saiss, Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk kez bir hazırlık maçında görev aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampındaki son hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında da Wolverhampton Wanderers'a 3-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 12. dakikada hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Beşiktaş-Alaves maçının 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Gedson, Salih, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Alaves: Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel


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beşiktaş hazırlık maçı
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