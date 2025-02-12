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Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'u yıkan haber! Yıldız isim oynayamayacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2025 20:20
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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala moralleri bozan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'u yıkan haber! Yıldız isim oynayamayacak
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a karşılaşma öncesi yıldız isimden kötü haber geldi. tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DERBİDE YOK

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Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un bu hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Derbi Sakatlık son dakika beşiktaş nwakaeme
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