SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Beşiktaş derbisine saatler kala Galatasaray'da sürpriz! Antrenmanda flaş gelişme

Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında namağlup lider Galatasaray sahasında Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını yaparken, Sarı-Kırmızılılar'ın antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş derbisine saatler kala Galatasaray'da sürpriz! Antrenmanda flaş gelişme
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında kritik maçta ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş derbisine saatler kala Galatasaray da sürpriz! Antrenmanda flaş gelişme 1

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN SÜRPRİZİ

Beşiktaş derbisine saatler kala Galatasaray da sürpriz! Antrenmanda flaş gelişme 2

Galatasaray'ın son oynadığı Liverpool maçında uzun süren sakatlığının ardından ilk 11'de başlayan ve maçın son bölümlerine doğru yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınan Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in de antrenmana katılarak takımla birlikte çalışması camiada sevinçle karşılandı.

"YORGUNLUKLA BERABER"

Beşiktaş derbisine saatler kala Galatasaray da sürpriz! Antrenmanda flaş gelişme 3

Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç anlatımı!CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç anlatımı!
Belözoğlu'nun istifasına Başkandan engel!Belözoğlu'nun istifasına Başkandan engel!
Anahtar Kelimeler:
Derbi Sakatlık son dakika beşiktaş galatasaray idman Victor Osimhen Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.