Beşiktaş derbisine saatler kala Galatasaray'da sürpriz! Antrenmanda flaş gelişme

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında kritik maçta ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın son oynadığı Liverpool maçında uzun süren sakatlığının ardından ilk 11'de başlayan ve maçın son bölümlerine doğru yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınan Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in de antrenmana katılarak takımla birlikte çalışması camiada sevinçle karşılandı.

"YORGUNLUKLA BERABER"

Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." ifadelerini kullanmıştı.