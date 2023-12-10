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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanırken tehdit mesajları aldı!

10.12.2023 21:36 | Son Güncelleme:
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Bir menajer, Beşiktaş forması giyen Eric Bailly'e, Fenerbahçe maçı sırasında tehdit mesajları attı.

Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş forması giyen Eric Bailly'nin başı menajerlerle dertte. Fenerbahçe maçında mücadele ettiği esnada ev telefonuna tehdit mesajları geldiği öğrenilen Bailly için ortaya ilginç ifadeler atıldı.

"BEDDUALARIMIN SANA NE YAPTIĞINI GÖRMEKTEN MUTLUYUM"

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Menajerin mesajları: 'Beddualarımın sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin, devasa bir Mickey Mouse'sun. Sana karşı dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin.'

BAILLY İDDİA EDİYOR: BORCUM YOK

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Menajerin, Beşiktaş'a transferi sürecinde aracılık yaptığı ve Bailly'nin kendisine borcu olduğunu iddia ediyor. Bailly ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

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