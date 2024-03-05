Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Tartışmalara konu olan Beşiktaş-Galatasaray maçı da paylaşıldı.

VAR kayıtlarında derbide Beşiktaşlı Omar Colley'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun izlenmesi sırasındaki konuşmalara da yer verildi.

VAR'dan Barış Alper'e müdahale sonrası potansiyel kart için inceleme önerisi yapıldı. Ardından sarı kart iptal edilip Colley'e kırmızı kart çıktı.

Halil Umut Meler: Sol ayak geliyor değil mi?

VAR: Evet ayak gergin.

Halil Umut Meler: Bir açı daha ver bana. Evet, 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum.