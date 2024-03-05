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Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki VAR kayıtları açıklandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 20:14
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TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş-Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de konuşmalar paylaşıldı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Tartışmalara konu olan Beşiktaş-Galatasaray maçı da paylaşıldı.

VAR kayıtlarında derbide Beşiktaşlı Omar Colley'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun izlenmesi sırasındaki konuşmalara da yer verildi.

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VAR'dan Barış Alper'e müdahale sonrası potansiyel kart için inceleme önerisi yapıldı. Ardından sarı kart iptal edilip Colley'e kırmızı kart çıktı.

Halil Umut Meler: Sol ayak geliyor değil mi?

VAR: Evet ayak gergin.

Halil Umut Meler: Bir açı daha ver bana. Evet, 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum.


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