SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Amir Hadziahmetovic Konya'ya resti çekti! ''Bırakın gideyim''

Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Amir Hadziahmetovic Konya'ya resti çekti! ''Bırakın gideyim''

26.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amir Hadziahmetovic'in yeni takımı belli olmak üzere. Konyaspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu Beşiktaş istemiş fakat bonservis konusunda anlaşılamamıştı. Bu olayın ardından Galatasaray devreye girmiş ve Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başlamıştı. İki dev kulübün ilgilendiği Amir Hadziahmetovic'e jet hızıyla araya giren Medipol Başakşehir de talip oldu. Hal böyle olunca Konyaspor, Hadziahmetovic için istediği bonservisi 6 milyon Euro'ya çıkardı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Amir Hadziahmetovic Konya'ya resti çekti! ''Bırakın gideyim''
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti. Başakşehir'in de Hadziahmetovic ile ilgilenmesiyle Konyaspor rakamı arttırdı.

4 MİLYON EURO'DAN 6'YA ÇIKTI

63d0d2604e3fe11138140742

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın 4 milyon Euro verdiği Hadziahmetovic'in fiyatı 2 gün içinde 6 milyon Euro'ya çıktı. Başakşehir'in anlaşma aşamasına geldiği Hadziahmetovic'in bonservisi artınca bu transfer de suya düşmüş oldu.

HADZIAHMETOVİC CEPHESİ TEPKİLİ! "BIRAKIN GİDEYİM"

89775

Bonservisinin arttırılmasından rahatsız olan Hadziahmetovic cephesi Konyaspor yönetimine tepki gösterdi. Başkanla yaptığı görüşme sonrası takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Hadziahmetovic, İstanbul takımlarından birine imza atmak istiyor. Gönlünde Beşiktaş yatan Hadziahmetovic, şartların uyması halinde siyah-beyazlıların formasını giyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amir Hadziahmetovic transferi bitti!Amir Hadziahmetovic transferi bitti!
Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor!Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor!
Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir Amir Hadziahmetovic beşiktaş galatasaray atan sezon başakşehi kulübün

En Çok Okunan Haberler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Galatasaray'a rekor bonservis!

Galatasaray'a rekor bonservis!

Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı...

Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor?

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.