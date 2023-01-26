Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Amir Hadziahmetovic Konya'ya resti çekti! ''Bırakın gideyim''

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti. Başakşehir'in de Hadziahmetovic ile ilgilenmesiyle Konyaspor rakamı arttırdı.

4 MİLYON EURO'DAN 6'YA ÇIKTI

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın 4 milyon Euro verdiği Hadziahmetovic'in fiyatı 2 gün içinde 6 milyon Euro'ya çıktı. Başakşehir'in anlaşma aşamasına geldiği Hadziahmetovic'in bonservisi artınca bu transfer de suya düşmüş oldu.

HADZIAHMETOVİC CEPHESİ TEPKİLİ! "BIRAKIN GİDEYİM"

Bonservisinin arttırılmasından rahatsız olan Hadziahmetovic cephesi Konyaspor yönetimine tepki gösterdi. Başkanla yaptığı görüşme sonrası takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Hadziahmetovic, İstanbul takımlarından birine imza atmak istiyor. Gönlünde Beşiktaş yatan Hadziahmetovic, şartların uyması halinde siyah-beyazlıların formasını giyecek.



