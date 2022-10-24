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Beşiktaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu! Kartal son dakikada yıkıldı

24.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş 1-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu ve Hatayspor 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Wout Weghorst mücadelenin 32. saniyesinde attığı golle ligin bu sezon atılan en erken golüne imza attı.

Beşiktaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu! Kartal son dakikada yıkıldı

SON DAKİKA: Süper Lig'de 11. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Hatayspor'un 90. dakikada bulduğu golle 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, Beşiktaş zirve yolunda Hatayspor engeline takılmış oldu.

SON DAKİKADA YIKILDI!

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Beşiktaş'ın golü mücadelenin henüz 32. saniyesinde Wout Weghorst'tan gelirken, Hatayspor'un bu gole yanıtı 50. dakikada Ze Luis'ten gelirken, karşılaşmada dakikalar 90'ı gösterirken, Kaan Kanak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu skorla Hatayspor puanını 10'a yükseltirken, Beşiktaş 19 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

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