Beşiktaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu! Kartal son dakikada yıkıldı

SON DAKİKA: Süper Lig'de 11. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Hatayspor'un 90. dakikada bulduğu golle 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, Beşiktaş zirve yolunda Hatayspor engeline takılmış oldu.

SON DAKİKADA YIKILDI!

Beşiktaş'ın golü mücadelenin henüz 32. saniyesinde Wout Weghorst'tan gelirken, Hatayspor'un bu gole yanıtı 50. dakikada Ze Luis'ten gelirken, karşılaşmada dakikalar 90'ı gösterirken, Kaan Kanak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu skorla Hatayspor puanını 10'a yükseltirken, Beşiktaş 19 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.



