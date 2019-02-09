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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, karısı Jelena Karleusa'yı Vladana Railic ile aldatmış

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Sırp medyası, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic’in, eşi Jelena Karleusa'yı model Vladana Railic ile aldattığını yazdı. Tosic için kafa karıştıran açıklamada bulunan Vladana Railic, eşini aldatan Jelena Karleusa’ya da göndermede bulundu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, karısı Jelena Karleusa'yı Vladana Railic ile aldatmış

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'le eşi Jelena Karleusa'nın birbirini aldattığını öne süren Sırp basınından yeni iddia...

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Dusko Tosic'in daha önce Sırp model Sofija Milosevic ve Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana ile yakınlaştığını öne süren Sırp basını yeni bomba bıraktı...

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Tosic'in 2018'de de Belgradlı model Vladana Railic ile Antalya Kemer'de kaçamak yaptığını yazdı.

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Görgü tanıkları, "Instagram'daki yazışmaları, pahalı hediyeler, akşam yemekleri ve gezilerle sona erdi...

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Bağlantı gizli olmasına rağmen halka açık yerlerde gerçek bir aşk çifti olarak davrandılar" diye konuştu.

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Başta aşk iddiasını yalanlayan Vladana ise "Dusko, muhteşem bir adam ve mükemmel bir baba" diyerek kafaları karıştırdı.

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Vladana ayrıca Sırp basınının Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'le yasak aşk yaşadığı iddia ettiği Jelena'ya da mesaj gönderdi.

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Vladana, "Dusko'dan sonra o köylüyle nasıl birlikte olduğunu anlamıyorum" diyerek seksi şarkıcıya taş attı.

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Anahtar Kelimeler:
Dusko Tosic jelena karleusa

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