Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, Goal.com Süper Lig için oldukça konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Buna göre daha önce Türkiye'de 2017 ve 2021 yıllarında Beşiktaş forması giyen ve oynadığı her dönemde taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor.

GOMEZ MEMNUN ETMEDİ!

Sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kapılan Maxi Gomez, Trabzonspor camiasını memnun etmezken, ocak ayında Al-Nasr'dan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın, Gomez yerine transfer edilmesi gündemde. Kamerunlu golcüyle aynı zamanda Adana Demirspor'da ilgileniyor. Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler olduğu ve Uruguaylı golcünün İspanya'ya geri döneceği belirtildi.

O GİDİYOR O GELİYOR

Goal.com Suudi Arabistan’dan Tamer Ebou Sido, “Yaklaşan kış transfer pazarında Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Yerine gelecek forvet oyuncusuyla ilgili isimlerde netleşmeye başladı” iddiasını ortaya attı.

Aboubakar’ın Türkiye’ye dönme hazırlığı yaptığı Adana Demirspor ile son şampiyon Trabzonspor’un Kamerunlu golcü ile ilgilendiği belirtildi. Aboubakar’ın İstanbul takımlarından beklediği teklifi alamadığı için bu iki teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

