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Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor!

19.11.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, verilen arada kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında kalmak mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok yıldızın ismi Süper Lig ile anılmaya başlanırken, bu kez gündemde oldukça yakından tanınan bir isim var. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, Goal.com Süper Lig için oldukça konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Buna göre daha önce Türkiye'de 2017 ve 2021 yıllarında Beşiktaş forması giyen ve oynadığı her dönemde taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor.

GOMEZ MEMNUN ETMEDİ!

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Sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kapılan Maxi Gomez, Trabzonspor camiasını memnun etmezken, ocak ayında Al-Nasr'dan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın, Gomez yerine transfer edilmesi gündemde. Kamerunlu golcüyle aynı zamanda Adana Demirspor'da ilgileniyor. Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler olduğu ve Uruguaylı golcünün İspanya'ya geri döneceği belirtildi.

O GİDİYOR O GELİYOR

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Goal.com Suudi Arabistan’dan Tamer Ebou Sido, “Yaklaşan kış transfer pazarında Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Yerine gelecek forvet oyuncusuyla ilgili isimlerde netleşmeye başladı” iddiasını ortaya attı.

Aboubakar’ın Türkiye’ye dönme hazırlığı yaptığı Adana Demirspor ile son şampiyon Trabzonspor’un Kamerunlu golcü ile ilgilendiği belirtildi. Aboubakar’ın İstanbul takımlarından beklediği teklifi alamadığı için bu iki teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

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