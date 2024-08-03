Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmesinin ardından Mert Hakan Yandaş'tan kızdıran paylaşım!

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakayı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 galip tamamladı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 18. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

MERT HAKAN'DAN KIZDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın maçı 5-0 kazanmasının ardından hemen sonra paylaşım yapan Mert Hakan'a Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Kısa sürede 1 milyondan fazla etkileşim alan bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü.

2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.