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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eric Bailly hangi mevkide oynuyor? İstanbul'a geliyor!

05.09.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fildişi Sahilli millî futbolcu, bugün saat 19.00'da İstanbul'a gelecek. Peki, Eric Bailly kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte, Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'nin hayatı ve biyografisi...

Eric Bailly hakkında BEşiktaş tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly bugün saat 19.00'da İstanbul'a gelecek. Fildişi Sahilli futbolcunun kariyerine ilişkin detaylar sporseverler tarafından merak edildi. İşte, Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly hakkında bilgiler...

ERIC BAILLY KİMDİR?

Eric Bailly 12 Nisan 1994 yılında Bingerville, Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.

Genelde stoper olarak oynamasına rağmen sağ bek olarak da oynayabilmektedir.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ ERIC BAILLY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Eric Bailly'nin altyapı kariyeri

2011-2013 Espanyol

Eric Bailly'nin profesyonel kariyeri:

2013-2014 Espanyol
2014-2015 Espanyol
2015-2016 Villarreal
2016-2023 Manchester United
2022-2023 → Marsilya (kiralık)
2023- Beşiktaş

Eric Bailly'nin milli takım kariyeri:

2015- Fildişi Sahili Fildişi Sahili

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