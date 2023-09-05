Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eric Bailly hangi mevkide oynuyor? İstanbul'a geliyor!

Eric Bailly hakkında BEşiktaş tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly bugün saat 19.00'da İstanbul'a gelecek. Fildişi Sahilli futbolcunun kariyerine ilişkin detaylar sporseverler tarafından merak edildi. İşte, Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly hakkında bilgiler...
Eric Bailly 12 Nisan 1994 yılında Bingerville, Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.
Genelde stoper olarak oynamasına rağmen sağ bek olarak da oynayabilmektedir.
Eric Bailly'nin altyapı kariyeri
2011-2013 Espanyol
Eric Bailly'nin profesyonel kariyeri:
2013-2014 Espanyol
2014-2015 Espanyol
2015-2016 Villarreal
2016-2023 Manchester United
2022-2023 → Marsilya (kiralık)
2023- Beşiktaş
Eric Bailly'nin milli takım kariyeri:
2015- Fildişi Sahili Fildişi Sahili