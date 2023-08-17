Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica'nın duyuru videosunda kimsenin fark etmediği detay!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Milot Rashica'yla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı belirtilirken, bu transfer için İngiliz kulübü Norwich City'ye 5 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN EN GÜZEL YERİNDE, HUZUR İÇİNDE. HOŞ GELDİN RASHICA"

Transferi sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla da açıklayan Beşiktaş, "İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin Rashica." ifadelerini kullandı.

Transfer duyurusu için hazırlanan videoda, 27 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giydiği görüldü.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 4 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

TRANSFER VİDEOSUNDA İLGİNÇ DETAY!

Beşiktaş, Sergio Ramos’la bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun abisi ve menajeri olan Rene Ramos’tan 2 yıllık maliyete dair bilgi aldı. Bu gelişmeden sonra Rashica'nın videosundaki detay sosyal medyada gündem oldu. Rashica'nın oturduğu masanın karşı koltuğunun boş olması, Ramos'un transferine yoruldu. Masada çiçek buketinin yer alması ise Ramos'un İspanyolca'da 'Buket' anlamına gelmesi nedeniyle iddiaları güçlendirdi.

