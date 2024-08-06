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Beşiktaş mağlubiyetinin faturası Galatasaray'ın yıldızlarına kesildi! Teklif gelirse gönderilecekler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.08.2024 16:39
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Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 gibi ağır bir yenilgi alması yönetimi kızdırdı. Tarihi mağlubiyet sonrası sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk toplantı yaptı. Gidecek oyuncu listesini revize eden Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanacak.

Beşiktaş mağlubiyetinin faturası Galatasaray'ın yıldızlarına kesildi! Teklif gelirse gönderilecekler...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet Galatasaray'ın transfer sürecini değiştirdi. Takımda kalması beklenen oyuncuların ayrılması an meselesi...

ZAHA VE ZIYECH'E TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK

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Zaha ve Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu iki oyuncuya teklif gelmesi halinde gönderecek.

KEREM, ABDÜLKERİM VE KÖHN

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Beşiktaş maçında kötü performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Özellikle Kerem ve Abdülkerim'in takımdan ayrılması beklenmezken, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası transfer süreci yön değiştirdi.

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Kerem Aktürkoğlu Abdülkerim Bardakcı beşiktaş galatasaray zaha ziyech Derrick Köhn
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