Beşiktaş mağlubiyetinin faturası Galatasaray'ın yıldızlarına kesildi! Teklif gelirse gönderilecekler...

Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet Galatasaray'ın transfer sürecini değiştirdi. Takımda kalması beklenen oyuncuların ayrılması an meselesi...

ZAHA VE ZIYECH'E TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK

Zaha ve Ziyech ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu iki oyuncuya teklif gelmesi halinde gönderecek.

KEREM, ABDÜLKERİM VE KÖHN

Beşiktaş maçında kötü performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Özellikle Kerem ve Abdülkerim'in takımdan ayrılması beklenmezken, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası transfer süreci yön değiştirdi.