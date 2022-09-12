Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Merkez Hakem Kurulunun mücadeleye Halil Umut Meler'i atamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baltacı, cumartesi günü Josef'le birlikte basın toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

''MHK'nın Metin Kalkavan'ı ile başlayan süreç, Hukuk Kurulunun hukuksuz uygulamasıyla, PFDK'nın bize göre hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulunun savunmayı hiçe sayan, savunmayı dinlemek bile istemeyen tutumuyla gelmiş ve nihayet MHK'nın kimsenin tam olarak ne olduğunu anlayamadığı yapay zekasının, algoritmasının atamasıyla 3 aydır düdük çalmamış bir hakemi haftanın en zor maçına vererek sonuçlanmış."

Maçın hakeminin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluştuğunu düşünmeye başladıklarını söyleyen Baltacı, şunları söyledi:

"Bunlardan kim yararlanıyor diye sormuştum. Sorunun cevabını da bu akşam almış olduk. Hakemle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama Başkanımızın 'Bu hakemlerle bu iş olmaz' dediği tutumunu biz de devam ettiriyoruz. Sevgili hakemimizin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım büyük Beşiktaş'ın büyük seyircisi böyle bir duyguya kapılmaz. Bir tek örnek vereyim. 2 takımın hocasına sahadaki hakemin davranışını ve tutumunu takdirlerinize sunuyoruz. Ankaragücü maçında 'kırmızı göster' diye, orta sahadaki olayların göbeğindeki hakemin neredeyse başının etini yiyen VAR ve 4. hakem, rakip takım hocasının davranışlarını hiç görmemiş. Kimseyi hedef gösterme gibi bir derdimiz yok. Biz herkes için adalet istiyoruz. Bütün koşulların herkes için standart olmasını istiyoruz. Neredeyse bu akşamki maçın hakeminin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu olduğuna kanaat getireceğiz."

Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia eden Baltacı, "Biz son transferlerimizi bugün izleme şansı bulduk. Çok değerli ve yararlı transferler yaptığımızı gördük. Seyircimizin de bu anlamda mutlu olduğunu görüyoruz. Onlar bize inanmaya devam etsinler. Mutlaka şampiyon olacağız. Bu olduğuna inandığımız gerilim oyunlarını sahada oynadığımız oyunla bozacağız. Biz başta Başkanımız olmak üzere yönetim olarak buna inanıyoruz ve bütün camianın da inanmasını istiyoruz. Beşiktaş tribünleri oluşturulmaya çalışılan bütün gergin, olumsuz ortama karşı takımını nefesinin sonunu kadar destekledi. Küfür etmedi, takımını son nefesine kadar destekledi. Seyircimizle iftihar ediyorum. Maç sonunda takımı çağırdılar ve oyuncularımıza tek tek teşekkür ettiler. Büyük Beşiktaş seyircisinin bütün futbol camiasına örnek olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

