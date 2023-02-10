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Beşiktaş, Omar Colley transferini resmen açıkladı

10.02.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş, Onur Bulut'un ardından bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah - beyazlılar, Sampdoria'dan Omar Colley ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Omar Colley transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i kadrosuna dahil etti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

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