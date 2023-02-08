SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Onur Bulut transferi açıkladı! ''2025-2026 sezonuna kadar...''

Beşiktaş, Onur Bulut transferi açıkladı! ''2025-2026 sezonuna kadar...''

08.02.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 3 yıllığına uzatmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada Onur Bulut ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Onur Bulut transferi açıkladı! ''2025-2026 sezonuna kadar...''
Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekibe resmen transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

60220231107090101583

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

3 YILLIK SÖZLEŞME

63d9620d4e3fe0214018fb50

Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı "geçmiş olsun" dileği de iletilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Nur Çebi'den afet bölgelerine iş makinesi!Ahmet Nur Çebi'den afet bölgelerine iş makinesi!
TFF, ligler için kararını açıkladı!TFF, ligler için kararını açıkladı!
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Onur Bulut beşiktaş yıllık 10 da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

24 sene önce enkaz altında kalmıştı! Deprem bölgesine gidip yardım eli uzattı

24 sene önce enkaz altında kalmıştı! Deprem bölgesine gidip yardım eli uzattı

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Gulbrandsen TFF'ye isyan etti! "Nasıl çıkıp futbol oynayacağız"

Gulbrandsen TFF'ye isyan etti! "Nasıl çıkıp futbol oynayacağız"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.