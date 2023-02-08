Beşiktaş, Onur Bulut transferi açıkladı! ''2025-2026 sezonuna kadar...''

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekibe resmen transfer oldu.
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildiği aktarılmıştı.
Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı "geçmiş olsun" dileği de iletilmişti.