Beşiktaş skoru koruyamadı! Norveç'ten puansız döndü! Üst üste ikinci kez...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Bodø/Glimt ile karşı karşıya geldi. Play-Off yolunda kritik bir adım atmayı hedefleyen Serdar Topraktepe ve öğrencileri, mücadelede 1-0 öne geçmeyi başarsa da, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı ve üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

KARTAL SKORU KORUYAMADI

Aspmyra Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Norveç ekibi, 37. dakikada Philip Zinckernagel’in golüyle eşitliği sağladı. Dakikalar 43’ü gösterdiğinde Odin Luras Bjørtuft’un golüyle 2-1 öne geçen Bodø/Glimt, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

ÜST ÜSTE 2. KEZ

Bu sonuçla birlikte Avrupa'daki üst üste 2. toplamda 4. mağlubiyetini yaşayan siyah - beyazlılar puanını 6'da bıraktı. Kartal, bir sonraki hafta İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında karşı karşıya gelecek.

GOLÜNÜ ATTI BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Gedson Fernandes, karşılaşmada kaydettiği golle birlikte Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında Demba Ba, Vincent Aboubakar ve Quaresma'dan sonra bir sezonda beş gole ulaşan dördüncü oyuncu oldu.

TOPRAKTEPE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Topraktepe, müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.