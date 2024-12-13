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Beşiktaş skoru koruyamadı! Norveç'ten puansız döndü! Üst üste ikinci kez...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 00:57
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç'te Bodø/Glimt ile karşı karşıya geldi. Eksiklerle ancak moralli gittiği deplasmanda siyah - beyazlılar mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak maçın devamında kalesinde üst üste gelen gollere engel olamayan Serdar Topraktepe’nin öğrencileri, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş skoru koruyamadı! Norveç'ten puansız döndü! Üst üste ikinci kez...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Bodø/Glimt ile karşı karşıya geldi. Play-Off yolunda kritik bir adım atmayı hedefleyen Serdar Topraktepe ve öğrencileri, mücadelede 1-0 öne geçmeyi başarsa da, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı ve üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

KARTAL SKORU KORUYAMADI

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Aspmyra Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Norveç ekibi, 37. dakikada Philip Zinckernagel’in golüyle eşitliği sağladı. Dakikalar 43’ü gösterdiğinde Odin Luras Bjørtuft’un golüyle 2-1 öne geçen Bodø/Glimt, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

ÜST ÜSTE 2. KEZ

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Bu sonuçla birlikte Avrupa'daki üst üste 2. toplamda 4. mağlubiyetini yaşayan siyah - beyazlılar puanını 6'da bıraktı. Kartal, bir sonraki hafta İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında karşı karşıya gelecek.

GOLÜNÜ ATTI BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

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Gedson Fernandes, karşılaşmada kaydettiği golle birlikte Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında Demba Ba, Vincent Aboubakar ve Quaresma'dan sonra bir sezonda beş gole ulaşan dördüncü oyuncu oldu.

TOPRAKTEPE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Topraktepe, müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Bodo Glimt Bodo Glimt
2 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Norveç Gedson Fernandes beşiktaş
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