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Beşiktaş'ta ayrılık! Quaresma Premier Lig yolcusu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.07.2019 08:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki geleceği büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile ilgili Ada'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Beşiktaş'ta ayrılık! Quaresma Premier Lig yolcusu

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın siyah - beyazlı takımdan bedelsiz olarak ayrılacağı iddia edildi. Eski FIFA menajeri John Harriott, 35 yaşındaki yıldız isminin Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'e imza atacağını yazdı.

John Harriott'ın kendisine ait twitter hesabından yazmış olduğu haberde, "Wolverhampton, Quaresma'yı Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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