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Beşiktaş'ta Fikret Orman ateşi yaktı! Merakla beklenen soruya yanıt verdi... Aday olacak mı?

06.10.2023 17:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi seçime gitme kararı alırken, Şenol Güneş de istifa ettiğini açıklamıştı. Siyah-Beyazlılar'da oldukça yoğun bir gündem yaşanırken eski başka Fikret Orman'dan da bir açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı. Teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi seçime gitme kararı almıştı.

Bu kararın ardından Siyah-Beyazlılarda kulisler hareketlenirken 2012-2019 yıllar arasında başkanlık görevini yürüten Fikret Orman'dan da beklenmedik bir açıklama geldi.

"BANA NE ZAMAN İHTİYAÇ OLURSA..."

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Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Fikret Orman, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orada olurum." cevabını verdi.

"DAVALARDAN AKLANDIM"

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Fikret Orman, kısa süre önce "Çebi yönetimi tarafından şahsıma açılan 11-12 dava vardı, 8-9 tanesi sonuçlandı ve aleyhime hiçbir şey çıkmadı, aklandım. Milli maç arasında hakkımda çıkan asılsız iddialara cevap vereceğim" açıklaması yapmıştı.

İLK ADAY: HASAN ARAT

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Öte yandan genel kurul için ilk aday Hasan Arat oldu. Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." açıklamasını yaptı.

Hasan Arat, 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını duyurmuştu.

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