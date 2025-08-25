SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Hadziahmetovic’e Hull City kancası! Transferde anlaşma tamamlandı...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City transferde gözünü Beşiktaşlı Hadziahmetovic’e çevirmişti. İngiliz ekibi siyah beyazlılarla anlaşarak transferi açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Hadziahmetovic’e Hull City kancası! Transferde anlaşma tamamlandı...
Burak Kavuncu
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadroya yeni isimler katabilmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Beşiktaş ta kadroda düşünülmeyen Hadziahmetovic’e Hull City kancası! Transferde anlaşma tamamlandı... 1

Beşiktaş ve Hull City, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in takımda düşünmediği Bosnalı oyuncu için ayrılık kararı çıktı.

JAKIROVIC ÖZEL OLARAK İSTİYOR

Beşiktaş ta kadroda düşünülmeyen Hadziahmetovic’e Hull City kancası! Transferde anlaşma tamamlandı... 2

Hull City'e getirilen iki dönemlik transfer kısıtlaması nedeniyle İngiliz ekibinin bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek oyunculara yöneldiği belirtilirken, futbolcunun Hull City'nin yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic'in de yakından tanıdığı bir isim olduğu belirtildi.

MALİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş ta kadroda düşünülmeyen Hadziahmetovic’e Hull City kancası! Transferde anlaşma tamamlandı... 3

Hull City’nin ilk etapta Amir Hadziahmetovic’in 1.1 milyon Euro’luk yıllık maaşının yarısını ödemeyi önerdiği, ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bu teklifi reddettiği biliniyordu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun maaşının tamamının Hull City tarafından karşılanmasını talep etmişti. Son gelen bilgilere göre, Hull City yeni bir teklif sunarak maaşın tamamını ödemeyi kabul etti ve kiralık transfer için anlaşma sağlandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı da geçti...Filenin Sultanları Bulgaristan'ı da geçti...
Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...
Anahtar Kelimeler:
transfer Acun Ilıcalı Amir Hadziahmetovic Serdal Adalı Hull City AFC son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...

Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Filenin Sultanları Bulgaristan'ı da geçti...

Filenin Sultanları Bulgaristan'ı da geçti...

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.