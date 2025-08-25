Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Hadziahmetovic’e Hull City kancası! Transferde anlaşma tamamlandı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadroya yeni isimler katabilmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Beşiktaş ve Hull City, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in takımda düşünmediği Bosnalı oyuncu için ayrılık kararı çıktı.

JAKIROVIC ÖZEL OLARAK İSTİYOR

Hull City'e getirilen iki dönemlik transfer kısıtlaması nedeniyle İngiliz ekibinin bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek oyunculara yöneldiği belirtilirken, futbolcunun Hull City'nin yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic'in de yakından tanıdığı bir isim olduğu belirtildi.

MALİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Hull City’nin ilk etapta Amir Hadziahmetovic’in 1.1 milyon Euro’luk yıllık maaşının yarısını ödemeyi önerdiği, ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bu teklifi reddettiği biliniyordu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun maaşının tamamının Hull City tarafından karşılanmasını talep etmişti. Son gelen bilgilere göre, Hull City yeni bir teklif sunarak maaşın tamamını ödemeyi kabul etti ve kiralık transfer için anlaşma sağlandı.