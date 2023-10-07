Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası ilk aday resmen belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde D Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya gelmişti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah - beyazlılar, 80. dakikadan sonra yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Bu skora taraftarlar büyük tepki göstermişti.

GÜNEŞ İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, istifa etmiş ve takımdan ayrılmıştı.

SEÇİMLİ GENEL KURUL KARARI

Beşiktaş Yönetimi ise en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştı.

İLK ADAY BELLİ OLDU

Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken, ilk aday Hasan Arat oldu.

Hasan Arat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." ifadelerini kullandı.

