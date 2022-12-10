Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Rosier arasında kriz yaşandı! Fransız oyuncunun idmandan kovulduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yaşanan şampiyonlukta büyük rol sahibi olan Rosier'in biletini Şenol Güneş kesti... Antalya kampında disiplinsiz davranışları nedeniyle Güneş'in sabrını zorlayan Rosier'in idmandan kovulduğu iddia edildi.

İDMANDAN KOVDU

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Antalya kampında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş ipleri eline aldı. Takımdaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Rosier'i idmandan kovdu. Bugün yapılan idmanda da yer almayan Rosier'in bir süredir antrenmanlara çıkmadığı iddia edildi.

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Rosier'in performansından memnun kalmayan Şenol Güneş'in Fransız oyuncunun satılması konusunda yönetime bilgi verdiği de iddia edildi. Ayrıca Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi'den tam 4 transfer istedi.



