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Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Rosier arasında kriz yaşandı! Fransız oyuncunun idmandan kovulduğu iddia edildi

10.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kanunları başladı. Disiplinli tavrıyla her zaman ön planda olan Şenol Güneş, idmanlarda kendini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bazı oyuncularının hem antrenman hem de saha içi performansından memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı Antalya kampında siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rosier'i idmandan kovduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Rosier arasında kriz yaşandı! Fransız oyuncunun idmandan kovulduğu iddia edildi
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yaşanan şampiyonlukta büyük rol sahibi olan Rosier'in biletini Şenol Güneş kesti... Antalya kampında disiplinsiz davranışları nedeniyle Güneş'in sabrını zorlayan Rosier'in idmandan kovulduğu iddia edildi.

İDMANDAN KOVDU

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Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Antalya kampında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş ipleri eline aldı. Takımdaki disiplinsiz davranışları nedeniyle Rosier'i idmandan kovdu. Bugün yapılan idmanda da yer almayan Rosier'in bir süredir antrenmanlara çıkmadığı iddia edildi.

YOLLAR AYRILABİLİR

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Rosier'in performansından memnun kalmayan Şenol Güneş'in Fransız oyuncunun satılması konusunda yönetime bilgi verdiği de iddia edildi. Ayrıca Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi'den tam 4 transfer istedi.


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