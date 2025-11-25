Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! Salih Özcan ve Deniz Gül hamlesi

Beşiktaş’ta transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Son haftalarda gelen puan kayıpları ile lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde 7.sırada yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Kış transfer dönemi için liste hazırlayan Yalçın’ın gözünü Milli yıldızlara çevirdiği iddia edildi.

SALİH ÖZCAN’I İSTEDİ!

Sergen Yalçın’ın orta sahada hem derinlik anlamında hem de performansıyla fark yaratacağına inandığı Salih Özcan’ı listesine aldığı belirtildi. Alman devi Borussia Dortmund ile iletişimde olan Beşiktaş yönetiminin transfer için şimdiden 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

DENİZ GÜL HAMLESİ

Öte yandan Milli takımımızla İspanya karşısında gol atarak tüm gözleri üzerine çeken Deniz Gül’ün performansına ve potansiyel yeteneğine inanan Yalçın’ın 1.90’lık golcü için onay verdiği belirtildi. Transfer değeri şu anlık 4 milyon euro görünen golcü için kartalın kısa süre içerisinde Porto’nun kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.