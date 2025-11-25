SPOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! Salih Özcan ve Deniz Gül hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın devre arası transfer dönemini iple çekiyor. Tecrübeli hoca takımın gidişatından hiç memnun olmazken, sıkıntılı bölgeleri yenilemek için gözünü Milli yıldızlar Salih Özcan ve genç golcü Deniz Gül’e çevirdi. | Beşiktaş Haberleri

Burak Kavuncu
Beşiktaş’ta transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Son haftalarda gelen puan kayıpları ile lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde 7.sırada yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Kış transfer dönemi için liste hazırlayan Yalçın’ın gözünü Milli yıldızlara çevirdiği iddia edildi.

SALİH ÖZCAN’I İSTEDİ!

Sergen Yalçın’ın orta sahada hem derinlik anlamında hem de performansıyla fark yaratacağına inandığı Salih Özcan’ı listesine aldığı belirtildi. Alman devi Borussia Dortmund ile iletişimde olan Beşiktaş yönetiminin transfer için şimdiden 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

DENİZ GÜL HAMLESİ

Öte yandan Milli takımımızla İspanya karşısında gol atarak tüm gözleri üzerine çeken Deniz Gül’ün performansına ve potansiyel yeteneğine inanan Yalçın’ın 1.90’lık golcü için onay verdiği belirtildi. Transfer değeri şu anlık 4 milyon euro görünen golcü için kartalın kısa süre içerisinde Porto’nun kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

