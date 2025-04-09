Beşiktaş'ta yolun sonu! Yönetim ile karşılıklı ayrılma kararı aldı...

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya şimdiden başlandı. Performansıyla beklentileri karşılamayan Ciro Immobile ile yollar ayrılacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA KREDİSİ TÜKENDİ

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa maçında etkisiz görüntüsü ile Ole Gunnar Solskjaer'in gözündeki kredisini tamamen tüketti. Siyah-beyazlılar uzun süredir beklentilere yanıt veremeyen 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KARŞILIKLI FESİH GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız, sezonluk 6 milyon Euro maaş alıyor. Bu maaş yükünden çıkmak isteyen yönetim oyuncudan sezon sonunda ayrılmak için yollar arıyor. Beşiktaş yönetiminin ilk planı oyuncuyla herhangi bir ücret ödemeden yolları ayırmak. Immobile'nin kalan 1 yıllık sözleşmesini bırakmayı onaylarsa yollar direkt ayrılacak. Eğer kabul fesih karşılığında maaşının bir kısmını isterse karşılıklı olarak anlaşma yoluna gidilecek.