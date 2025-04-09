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Beşiktaş'ta yolun sonu! Yönetim ile karşılıklı ayrılma kararı aldı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 18:34
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Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immıbile, beklentileri yine boşa çıkardı. Siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuyla karşılıklı anlaşmayla yolları ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta yolun sonu! Yönetim ile karşılıklı ayrılma kararı aldı...
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya şimdiden başlandı. Performansıyla beklentileri karşılamayan Ciro Immobile ile yollar ayrılacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA KREDİSİ TÜKENDİ

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa maçında etkisiz görüntüsü ile Ole Gunnar Solskjaer'in gözündeki kredisini tamamen tüketti. Siyah-beyazlılar uzun süredir beklentilere yanıt veremeyen 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KARŞILIKLI FESİH GÜNDEMDE

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Beşiktaş'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız, sezonluk 6 milyon Euro maaş alıyor. Bu maaş yükünden çıkmak isteyen yönetim oyuncudan sezon sonunda ayrılmak için yollar arıyor. Beşiktaş yönetiminin ilk planı oyuncuyla herhangi bir ücret ödemeden yolları ayırmak. Immobile'nin kalan 1 yıllık sözleşmesini bırakmayı onaylarsa yollar direkt ayrılacak. Eğer kabul fesih karşılığında maaşının bir kısmını isterse karşılıklı olarak anlaşma yoluna gidilecek.

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Anahtar Kelimeler:
spor beşiktaş futbol
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